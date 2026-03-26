Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, Türkiye karşısında alınacak olası bir mağlubiyet sonrası görevinden ayrılabileceği öne sürüldü.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Romanya Futbol Federasyonu'nun, Lucescu sonrası için efsane isim Gheorghe Hagi'yi göreve getirmeyi planladığı belirtildi. Hagi'nin teknik ekibinde Gheorghe Popescu'nun da yer alacağı ifade edildi.
Hagi ve Popescu'nun, Türkiye-Romanya karşılaşmasını tribünden takip edeceği öğrenildi. Bu gelişme, olası teknik direktör değişikliği iddialarını güçlendirdi.
Son Dakika › Spor › Lucescu hayatının maçına çıkıyor! İşte nedeni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?