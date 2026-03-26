Lucescu hayatının maçına çıkıyor! İşte nedeni
Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lucescu'nun, Türkiye'ye kaybetmesi durumunda Romanya Milli takımından ayrılma durumu var. Romanya Futbol Federasyonu, takımın başına Hagi'yi getirmeyi düşünüyor. Popescu da Hagi ile birlikte çalışacak. İkisi de bugün tribünde maçı takip edecek.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, Türkiye karşısında alınacak olası bir mağlubiyet sonrası görevinden ayrılabileceği öne sürüldü.

YERİNE HAGI PLANI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Romanya Futbol Federasyonu'nun, Lucescu sonrası için efsane isim Gheorghe Hagi'yi göreve getirmeyi planladığı belirtildi. Hagi'nin teknik ekibinde Gheorghe Popescu'nun da yer alacağı ifade edildi.

TRİBÜNDE TAKİP EDECEKLER

Hagi ve Popescu'nun, Türkiye-Romanya karşılaşmasını tribünden takip edeceği öğrenildi. Bu gelişme, olası teknik direktör değişikliği iddialarını güçlendirdi.

A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu, Romanya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 20:39:41. #7.13#
SON DAKİKA: Lucescu hayatının maçına çıkıyor! İşte nedeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.