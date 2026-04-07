Lucescu\'nun Hayatını Kaybetmesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Lucescu, teknik adamlık kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluklarına imza attı.

Geçtiğimiz günlerde milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Teknik adamlık kariyerinde 2000-2002 yıllarında Galatasaray, 2002-2004 yılları arasında da Beşiktaş'ı çalıştıran Rumen teknik direktör, her iki takımla da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Lucescu, Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile de UEFA Kupası şampiyonlukları elde etti. Kariyerinde en fazla görev yaptığı takım Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk olurken, 2004-2016 yılları arasında yerel ve uluslararasında birçok şampiyonluklara imza attı.

Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde 37 kupa ile futbol tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörleri arasına girdi. Deneyimli teknik adam ayrıca Ağustos 2017 - Şubat 2019 tarihleri arasında Türk Milli Takımı'nı çalıştırdı. 2024 yılının ağustos ayından itibaren Romanya Milli Takımı'nda görev yapan Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı finalinde İstanbul'da Türk Milli Takımı'na karşı rakip olmuş, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 23:41:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.