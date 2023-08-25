Lucescu'ya ilk tepki Masuaku'dan geldi: Bu açıklama problem değil mi? - Son Dakika

Lucescu'ya ilk tepki Masuaku'dan geldi: Bu açıklama problem değil mi?

Lucescu\'ya ilk tepki Masuaku\'dan geldi: Bu açıklama problem değil mi?
Son Güncelleme: 25.08.2023 19:05

UEFA Konferans Ligi maçında Dinamo Kiev'i 3-2 yenen Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Arthur Masuaku, Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu'nun "Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" şeklindeki açıklamasına sert bir tepki gösterdi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Arthur Masuaku, Mircea Lucescu'nun açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın ardından Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, "Beşiktaş'a karşı değil de sanki Afrika Millli Takımı'na karşı oynadık. Bizde ise sadece kulüpte yetişmiş 11 oyuncu vardı" demişti.

BU AÇIKLAMA PROBLEM DEĞİL Mİ?

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Arthur Masuaku, Lucescu'nun açıklamasına, "Bu açıklama problem değil mi?" diyerek bir paylaşım yaptı.

İşte Masuaku'nun o paylaşımı;

Masuaku'dan Lucescu'nun Açıklamalarına Sert Tepki

Mircea Lucescu, Arthur Masuaku, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucescu'ya ilk tepki Masuaku'dan geldi: Bu açıklama problem değil mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lucescu'ya ilk tepki Masuaku'dan geldi: Bu açıklama problem değil mi? - Son Dakika
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