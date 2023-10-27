Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendjiev, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısında konuşan 68 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe mükemmel bir takım. Fakat beni de tanıyorsunuz her zaman mükemmeliyetçi olmuşumdur. O yüzden daha da iyi bir maç çıkartabilirdik. Beni tanıyorsunuz, Ludogorets'te çok maçımızı izlediniz. Ben ne zaman Ludogorets'in başındaysam Liverpool ve Real Madrid gibi takımlarla oynarken bile onlardan üstün oynadık. 3-1 bizim için kötü oldu, 2-1 de çoktu. Bence eşit bir oyun oynadık" dedi.
Son olarak rakibini öven Dermendjiev, "Fenerbahçe inanılmaz ve çok iyi bir takım. Onlar ne yapıyorsa sadece alkışlayabilirim" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › 'Sadece alkışlayabilirim' diyen Ludogorets'in hocası F.Bahçe'yi öve öve bitiremedi - Son Dakika