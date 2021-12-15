Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor

MLS ekibi Orlando City'den ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan Luis Nani, Brezilya Serie A'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fanatik'in İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya dayandırdığı habere göre, yıldız futbolcu için Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense devrede. Nani ile Brezilya kulübü arasında görüşmelerin devam ettiği ancak henüz bir anlaşma sağlanmadığı öne sürüldü. Portekizli yıldızın yakın zamanda son kararını vermesi ve imzayı atması bekleniyor. Fluminense, geçtiğimiz günlerde ülkemizde Galatasaray 'da da forma giyen Felipe Melo ile sözleşme imzalandığını açıklamıştı.