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Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor - Son Dakika

Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor

15.12.2021 19:49

Son zamanlarda adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Luis Nani'nin muhtemel yeni adresi herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'ya imza attıran Fluminense'nin Portekizli futbolcuyu da renklerine bağlamasının an meselesi olduğu belirtildi.

MLS ekibi Orlando City'den ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan Luis Nani, Brezilya Serie A'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fanatik'in İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya dayandırdığı habere göre, yıldız futbolcu için Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense devrede. Nani ile Brezilya kulübü arasında görüşmelerin devam ettiği ancak henüz bir anlaşma sağlanmadığı öne sürüldü. Portekizli yıldızın yakın zamanda son kararını vermesi ve imzayı atması bekleniyor. Fluminense, geçtiğimiz günlerde ülkemizde Galatasaray 'da da forma giyen Felipe Melo ile sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor

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Son Dakika Spor Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor - Son Dakika Spor


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