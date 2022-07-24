Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti - Son Dakika
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Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti

24.07.2022 11:14
Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti

Son üç sezonu Fenerbahçe'de geçiren Luiz Gustavo yeni sezonda Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında top koşturacak.

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir" denildi.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019-2020 sezonu başında Fransa ekibi Olimpik Marsilya'dan transfer edilmişti.

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Suudi Arabistan, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti - Son Dakika


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