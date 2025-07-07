Real Madrid'e veda eden Luka Modric, Serie A devi Milan'a transfer olmaya adım adım yaklaşıyor.
İtalyan ekibi Milan'ın yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, 39 yaşındaki Hırvat yıldız Luka Modric'in ağustos ayında takıma katılacağını resmen duyurdu. Basın toplantısında açıklama yapan Allegri, Modric için "olağanüstü bir oyuncu" ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdi.
2012'de Real Madrid'e transfer olan Modric, İspanyol devinde forma giydiği süre boyunca 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu kazandı. Yıldız isim, Real Madrid formasıyla 596 maçta 43 gol attı.
Son Dakika › Spor › Luka Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos ayında yeni takımına katılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?