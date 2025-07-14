Real Madrid'den 13 yıl sonra ayrılan Luka Modric'in yeni takımı belli oldu. Hırvat futbolcu, İtalya Serie A ekibi Milan ile anlaşmaya vardı.
Yıldız futbolcu, Milan'a imza atmak üzere İtalya'ya gitti. Gün içinde Milano ekibi için sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen tecrübeli orta saha oyuncusu, daha sonra kendisini Kırmızı-siyahlı renklere bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Öte yandan İtalya basınında yer alan haberlere göre; 39 yaşındaki Modric'in Milan'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.
İngiliz kulübü Tottenham'dan 2012'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu yaşadı. Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.
Son Dakika › Spor › Luka Modric, yeni takımına imza atmak için İtalya'da - Son Dakika
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