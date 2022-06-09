Lüksemburg Türkiye maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Lüksemburg Türkiye maçının hakemi belli oldu

09.06.2022 14:09
Lüksemburg Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, Lüksemburg ile oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, Lüksemburg ile oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek.

A Milli Takımi'ın 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçının hakemi belli oldu. Lüksemburg Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek. Nobre'nin yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Helder Malheiro olacak. Maçta aynı ülkeden Luis Godinho VAR, Hugo Miguel AVAR görevi üstlenecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Lüksemburg, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lüksemburg Türkiye maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

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