Lumen Field, 2026 Dünya Kupası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lumen Field, 2026 Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

14.06.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seattle'daki Lumen Field, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ve taraftar atmosferi sunacak.

ABD'nin kuzeybatı kıyısında, "Zümrüt Şehir" olarak bilinen Seattle'da yer alan Lumen Field, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Akustik yapısı ve taraftar gürültüsünü içeride hapsetmesiyle ünlü stadyum, turnuvanın heyecan verici atmosferlerinden birine sahne olacak.

Ünlü Mimar Ellerbe Becket tarafından tasarlanan ve 28 Temmuz 2002 tarihinde hizmete giren stadyum, Seattle şehir merkezinin güneyinde stratejik bir konumda yer alıyor.

Mimari açıdan, tribünlerin sahaya yakınlığı ve stadyumun üzerini kısmen kapatan çatı yapısı, içerideki sesin bir gürültüye dönüşmesini sağlıyor. Stat, 2020 yılından bu yana Lumen Field adıyla anılıyor.

Önemli organizasyonlar

Lumen Field, açıldığı günden bu yana birçok uluslararası etkinliğe tanıklık etti.

Stadyum daha önce CONCACAF Gold Cup maçlarına ev sahipliği yaparken, Amerikan futbolunda (NFL) birçok play-off mücadelesi de burada oynandı.

Stat, Amerika'nın futbol kültürünün en gelişmiş olduğu şehirlerden biri olan Seattle'ın spor kimliğini yansıtan ana merkezlerden birisi.

Takımlar ve ilk gol

Stadyum, Amerikan futbolu takımlarından Seattle Seahawks'a ve Amerikan Birinci Futbol Ligi'nin (MLS) en ateşli taraftar gruplarından birine sahip olan Seattle Sounders'a ev sahipliği yapıyor.

Stadyumun profesyonel futbol tarihindeki ilk golü ise 10 Ağustos 2002 tarihinde oynanan Seattle Sounders ile Vancouver Whitecaps arasındaki hazırlık karşılaşmasında, o dönem Sounders forması giyen Brian Ching tarafından atıldı.

Kapasite ve rekorlar

Futbol maçları için yaklaşık 69 bin seyirci kapasitesine sahip olan Lumen Field, dünyanın en gürültülü stadyumları arasında yer alıyor.

Stadyumda 2013 yılında taraftarların oluşturduğu 137,6 desibellik ses seviyesiyle bir dönem Guinness Dünya Rekoru kırıldı.

Müzik dünyasının ikonik mekanı

Seattle'ın köklü müzik geçmişine uygun olarak stadyum, dev konserlere de ev sahipliği yapıyor.

Pearl Jam, U2, Beyonce ve Metallica gibi sanatçı ve gruplar, stadyumun kendine has akustiği sayesinde akıllarda kalan performanslara imza attı.

2026 FIFA Dünya Kupası ve taraftar deneyimi

Lumen Field, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması maçlarının yanı sıra eleme turlarına da ev sahipliği yapacak.

Seattle şehri, "World Cup Fan Fest" konseptiyle stadyum çevresindeki Occidental Square ve Pioneer Square gibi tarihi bölgeleri taraftar merkezlerine dönüştürecek.

Stadyumun hemen yanındaki WaMu Theater ve açık alanlar, maç öncesi ve sonrası futbol karnavalının merkezi olacak.

Seattle yönetimi, sürdürülebilir ulaşım projeleriyle şehri turnuvaya hazır hale getirirken, Puget Sound kıyısındaki kültürel etkinliklerle dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kültür, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lumen Field, 2026 Dünya Kupası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

11:40
Tabela yine değişecek Motorine dev indirim geliyor
Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor
11:28
Dünya Kupası’nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
10:55
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı 4 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
10:12
Dakikalarca izlettiler Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
10:09
Saatlerdir aranıyordu 14 yaşındaki Şerife’den sevindiren haber
Saatlerdir aranıyordu! 14 yaşındaki Şerife'den sevindiren haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 11:53:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Lumen Field, 2026 Dünya Kupası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.