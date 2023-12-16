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Luton Town Kaptanı Tom Lockyer'ın Fenalaşması Nedeniyle Maç Yarıda Kaldı - Son Dakika
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Luton Town Kaptanı Tom Lockyer'ın Fenalaşması Nedeniyle Maç Yarıda Kaldı

İngiltere Premier Lig'de Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer'ın fenalaşarak yere yığılması nedeniyle takımının deplasmanda Bournemouth ile oynadığı maç yarıda kaldı. Lockyer, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sedyeyle saha kenarına alındı ve maça devam edilmedi. Oyuncunun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Luton Town Kaptanı Tom Lockyer\'ın Fenalaşması Nedeniyle Maç Yarıda Kaldı
16.12.2023 - 20:47,
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İngiltere Premier Lig'de Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer'ın fenalaşarak yere yığılması nedeniyle takımının deplasmanda Bournemouth ile oynadığı maç yarıda kaldı.

Ligin 17. haftasında iki takım arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle devam eden mücadelenin 59. dakikasında Lockyer, topla mücadelenin olmadığı bir bölgede yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin Galli futbolcuya ilk müdahalesi, saha içinde gerçekleşti. 29 yaşındaki oyuncunun, sedyeyle saha kenarına alınmasının ardından hakem kararıyla maça devam edilmedi.

Kulüpten yapılan ilk açıklamada, oyuncunun uyarılara tepki verdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Tom Lockyer, takımının geçen sezon mayıs ayında Coventry City ile oynadığı Premier Lig'e yükselme play-off finali maçında da yere yığılarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp ameliyatı geçiren savunma oyuncusu, sağlık durumunun düzelmesi gerekçesiyle haziran ayında futbola dönüş yapmıştı.

Lockyer, ligde bu sezon 14 maçta 1 gole imza attı.

Kaynak: AA
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