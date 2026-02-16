Ünlü rapçi, sahneye Sakaryaspor formasıyla çıktı - Son Dakika
Ünlü rapçi, sahneye Sakaryaspor formasıyla çıktı

16.02.2026 09:51  Güncelleme: 10:03
Ünlü rapçi Lvbel C5, dün akşamki konserinde sahneye Sakaryaspor formasıyla çıktı. Paylaşılan konser görüntüleri hızla yayılırken, kullanıcılar rapçinin bu tercihine dair çok sayıda yorum yaptı.

Ünlü rapçi Lvbel C5, dün akşamki konserinde sahneye Sakaryaspor formasıyla çıktı. Sanatçının tercihi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

AMEDSPOR MAÇI SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Lvbel C5'in, bir gün önce Amedspor ile berabere kalan Sakaryaspor'un formasını giymesi dikkat çekti. Konser sırasında kaydedilen görüntüler hızla yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan anlar viral olurken, kullanıcılar rapçinin bu tercihine dair çok sayıda yorum yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Bunlari ünlü diye siz Simarttiniz. Haber yapmayi birakin artik 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
