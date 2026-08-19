Lyon'dan Fenerbahçe'ye 1-1 Beraberlik Yorumu - Son Dakika
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Lyon'dan Fenerbahçe'ye 1-1 Beraberlik Yorumu

Lyon\'dan Fenerbahçe\'ye 1-1 Beraberlik Yorumu
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Paulo Fonseca, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta memnuniyetini dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'yle deplasmanda 1-1 berabere kalan Olimpik Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca, sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan 53 yaşındaki teknik adam, çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirtti.

Statta inanılmaz bir atmosfer olduğunu dile getiren Fonseca, "Bana kalırsa pozitif bir maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmele yakın bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Çok büyük futbolcuları olan büyük bir takıma karşı oynadık. Fenerbahçe çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Maçı kontrol etmeye çalıştık. Özellikle savunmada mükemmele yakındık. Openda'nın performansından memnunum. Savunma adına da iyi çalıştı. Bizim için çok önemli bir futbolcu. İleride bizim için çok önemli bir oyuncu haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe karşısında elde edilen skordan memnun olduğunun altını çizen Fonseca, "İdeal skor kazanmak olurdu ama bu mümkün olmadı. Ancak şunu anlamak önemli, karşımızda net bir şekilde favori olan bir takım vardı, hala da favori olmaya devam ediyor. Ben skordan oldukça memnunum. Bütün oyuncular iyi performans sergiledi." değerlendirmesini yaptı.

Rövanş maçı için taraftara da seslenen Portekizli teknik adam, şunları söyledi:

"Evimizdeki maçta böyle bir atmosfer bekliyorum. Taraftarlarımızın bize destek vermesi çok önemli olacak. Stadımız dolu olmalı. Fenerbahçe Stadı'ndaki atmosferi biz de oluşturmalıyız."

Kaynak: AA

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