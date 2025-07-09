Lyon'un Düşürülme Cezası Kaldırıldı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olimpik Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle verilen 2. lige düşürülme cezası kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğünün (DNCG) kulübü Ligue 1'de tutma yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen kurum olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, 24 Haziran'da borcu 500 milyon avroyu aşan Olimpik Lyon'u, mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı için küme düşürme kararı almıştı.