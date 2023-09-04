Maaşını duyunca şok olacaksınız! Ramos, 18 yıl sonra Sevilla\'da

Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer etmek için uzun uğraşlar verdiği Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra eski kulübü Sevilla'yla el sıkıştı.

"EVE DÖNÜŞLER HER ZAMAN GÜZEL OLMUŞTUR"

Sevilla'ya imza atan Ramos, "Bugün çok özel bir gün, eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Birkaç aydır bunun için bekliyordum ancak geri dönebildiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden herhangi bir takıma gitmemin bir anlamı yoktu. Dedem, babam, Sevilla ve Antonio Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON EURO ALACAK

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Ramos, Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği 1 milyon euro maaş alacak.