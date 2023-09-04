Maaşını duyunca şok olacaksınız! Ramos, 18 yıl sonra Sevilla'da - Son Dakika

Maaşını duyunca şok olacaksınız! Ramos, 18 yıl sonra Sevilla'da

Maaşını duyunca şok olacaksınız! Ramos, 18 yıl sonra Sevilla\'da
Son Güncelleme: 04.09.2023 18:58

Uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla'ya transfer oldu. Ramos, 18 yıl sonra eski kulübüne geri döndü ve Sevilla ile sözleşme imzaladı. İspanyol basınına göre, Ramos'un Sevilla'dan 1 milyon euro maaş alacak.

Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer etmek için uzun uğraşlar verdiği Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra eski kulübü Sevilla'yla el sıkıştı.

"EVE DÖNÜŞLER HER ZAMAN GÜZEL OLMUŞTUR"

Sevilla'ya imza atan Ramos, "Bugün çok özel bir gün, eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Birkaç aydır bunun için bekliyordum ancak geri dönebildiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden herhangi bir takıma gitmemin bir anlamı yoktu. Dedem, babam, Sevilla ve Antonio Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON EURO ALACAK

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Ramos, Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği 1 milyon euro maaş alacak.

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Son Dakika Spor Maaşını duyunca şok olacaksınız! Ramos, 18 yıl sonra Sevilla'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maaşını duyunca şok olacaksınız! Ramos, 18 yıl sonra Sevilla'da - Son Dakika
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