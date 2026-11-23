Aston Villa'nın başarılı savunmacısı Ian Maatsen, RAMS Park'ın zemininin kötü olabileceğine dair bilgiler aldıklarını ancak bu durumun kendileri için bir bahane olmadığını söyledi.

İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın saat 20.45'te Galatasaray'ın konuğu olacak. İngiliz ekibinin Hollandalı savunmacısı Ian Maatsen de kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maatsen, RAMS Park'ın zemini hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "Zemin hakkında bir bilgimiz yok. Kötü durumda olabilir denebiliyor ama bu bizim için bir bahane değil. Hazır olmamız gerekiyor. Yarın nasıl olduğunu öğreneceğiz. Yarın zor bir maç olacak ama hazırız" ifadelerini kullandı.

"İyi anılarımız var İstanbul'la ilgili"

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Stadyumu'ndaki UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u 3-0 yenerek Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştıklarının hatırlatılması üzerine 24 yaşındaki futbolcu, "İyi anılarımız var İstanbul'la ilgili olarak. Ama yarın farklı bir oyun, farklı bir ortam olacak. Umuyoruz ki yarın da iyi anılarla ayrılacağız" dedi.

Devler Ligi'nde bir sonraki tura yükselmek için istekli olduklarına dikkat çeken Ian Maatsen, "İstikrarlı gitmemiz gerekiyor. Her maçı kendi içinde değerlendirerek adım adım ilerlemeliyiz. Ama bir sonraki tura yükseleceğimize dair güvenimiz var" şeklinde konuştu.

"Biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor"

Premier Lig'de son 3 maçtan beraberlikle ayrıldıklarına yönelik gelen bir yorum üzerine Maatsen, "Biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. İşlerin iyi gitmediği, gol atmadığımız anlar bile olsa maçları kaybetmiyor olmamız önemli. Kendimize güvenimizi tekrar ortaya koymak için pozisyon kazanmalıyız. Sakin kalmayı hedeflemeliyiz"