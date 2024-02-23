Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Galatasaray'a moral mesajı - Son Dakika
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Spor

Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Galatasaray'a moral mesajı

TFF, Sparta Prag'a yenilerek Avrupa Ligi'nden elenen temsilcimiz Galatasaray'a maç sonrası Avrupa'da yaptığı katkılardan dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

23.02.2024 07:40  Güncelleme: 07:45
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya geldi.

TFF MORAL MESAJI YAYIMLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'ya veda eden Galatasaray'a bu güne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

TFF'den yapılan açıklamada, "Ülke puanına yaptığı katkılar sebebiyle temsilcimiz Galatasaray'a teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Galatasaray'a moral mesajı
Maç biter bitmez paylaştılar! TFF\'den Galatasaray\'a moral mesajı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Galatasaray'a moral mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet Demir: kankiniz nasıl olsa 193 40 Yanıtla
  • Mehmet gönül: Şaka gibi o kadar badirelerden sonra hala koltuğunda merkez bankası başkanı bile tek olayda bırakıp gitti sen ise tam bir görev adamısın aferin 165 12 Yanıtla
  • Emir Emir: BÜYÜKEKŞİ ŞÖYLE DEMİŞTİR,SEN ÜZÜLME GÜLÜM İNCİNME,CANIMIN İÇİ İKİ GÖZÜM SAKIN KÜSME,BANA HEDİYE BIRAK BÜTÜN KEDERLERİ BEN AĞLARIM İKİMİZİN YERİNE,SANA HEDİYEM OLSUN SÜPER LİG,ZİRAAT KUPASI HAKEMLERLE BİRLİKTE. 145 21 Yanıtla
  • Veysi Toprak: Fenerbahçe veya bjk olsa bunu yapmazsınız GS nin uşakları canınız çok yanmış Türk hakemleri yoktu ya orda sizde bişey yapamıyor sunuz ya 110 20 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Hepimiz biraz cinconuz demek istemiş 92 22 Yanıtla
  • Canip Köselioğlu: Galatasaray iyi düşünmeli İki maç iki kırmızı kart Türkiye de hakemlerin veremediği kararların yansıması bence sonuç 64 10 Yanıtla
  • YAGİBASAN: 2 yüzlü , tarafın kralını yapan tff.... 69 3 Yanıtla
  • Ali Şenel: Bay cibilliyet 57 6 Yanıtla
  • Selami Selami: ya ne kadar karın ağrınız varmış be.o takım oraya bu ülke için gitti.hiç mi maç kültürünüz yok. anlayın artık aynı ayağa basma pozisyonu. bizimkine izleme yok digerine kırmızı kart.bu mu dur anlamanız. 5 50 Yanıtla
  • Fatih Yildiz: Gevşek taraftar olduğunuzdan dolayıdır 21 5
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SON DAKİKA: Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Galatasaray'a moral mesajı - Son Dakika
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