Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi
18.03.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brahim Diaz, Afrika Kupası finalinde kaçırdığı penaltıdan 2 ay sonra, Manchester City maçı sırasında Fas'ın şampiyon ilan edileceğini öğrenince verdiği tepkiyle gündem oldu.

Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, Manchester City ile oynanan karşılaşma sırasında dikkat çeken bir an yaşadı. Faslı futbolcu, Afrika Uluslar Kupası finalinde kaçırdığı penaltıdan aylar sonra, kupanın Fas'a verileceğini maç esnasında öğrendi.

PENALTIDAN SONRA GELEN ŞOK GELİŞME

Afrika Uluslar Kupası finalinde 90+24. dakikada penaltı kaçıran Diaz'ın takımı Fas, sahada kupayı kaybetmişti. Ancak karşılaşmada yaşanan olaylar sonrası alınan karar, süreci tamamen değiştirdi.

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi

2 AY SONRA GELEN HABER

Finalden yaklaşık 2 ay sonra Manchester City maçına çıkan Brahim Diaz, mücadele sırasında Fas'ın hükmen şampiyon ilan edileceğini öğrendi. Yıldız futbolcunun verdiği tepki, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Diaz'ın yaşadığı şaşkınlık ve duygusal anlar, futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü. O anlara ait görüntüler kısa sürede viral hale geldi.

Son Dakika Spor Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

15:58
Guardiola’nın gömleği olay oldu
Guardiola'nın gömleği olay oldu
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:04:33. #7.12#
SON DAKİKA: Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.