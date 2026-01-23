Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı futbolu durdurdu. Stadyum zeminini kaplayan yaklaşık 40 santimetrelik kar nedeniyle karşılaşma oynanamadı.

SAHA OYUN İÇİN UYGUN BULUNMADI

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerin ardından sahanın futbol oynamaya elverişli olmadığı tespit edildi. Zeminin tamamen karla kaplı olması nedeniyle müsabakanın güvenli şekilde oynanamayacağına karar verildi.

İSTİKLALSPOR–1461 TRABZON FK MAÇI İPTAL

Bu değerlendirme sonrası Kahramanmaraş İstiklalspor ile 1461 Trabzon FK arasında oynanması planlanan karşılaşma iptal edildi. Maçın ileri bir tarihte oynanıp oynanmayacağına dair kararın daha sonra açıklanması bekleniyor.