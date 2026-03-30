Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama

30.03.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın Fransız oyuncusu Earvin Ngapeth, maç öncesi sigara içerken görüntülenmişti. Bu durum taraftarların tepkisini çekerken, yönetim harekete geçti. Fenerbahçe kulübü, bu olayın ardından oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Earvin Ngapeth, geride bıraktığımız günlerde bir maç öncesi ortaya çıkan görüntüsüyle gündem olmuştu.

MAÇ ÖNCESİ SİGARA İÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Fransız oyuncu, takımını Gebze Belediyespor ile oynadığı mücadele öncesinde tüm takım arkadaşları salonda ısınırken dışarıda sigara içerken görüntülendi. Ortaya çıkan bu görüntüler taraftarların büyük tepkisini çekerken, sarı-lacivertli yönetim de oyuncuyla ilgili harekete geçti.

NGAPETH İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda Fransız oyuncu Earvin Ngapeth ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'te kadroya dahil edilen 35 yaşındaki voleybolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

16:01
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:11:25. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.