Maç sırasında taraftarlar arasında çıkan olaylara müdahale eden polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Hakem maçı durdurdu

Olumpiyakos ve Volostakımları arasında oynanan maçta VAR kararı sonrası çıkan olaylara müdahale etmek isteyen polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Futbolcular gazdan ciddi şekilde etkilenince maç tatil edildi.

POLİS, FUTBOLCULARA BİBER GAZI SIKTI

88. dakikada maç 2-2 devam ederken Olimpiyakos'un attığı gol, ofsayt gerekçesi VAR'dan döndü. Bunun üzerine olimpiyakos taraftarları olay çıkarıp sahaya girmek istedi. Polis ekiplerinin taraftarlara atmak istediği biber gazı futbolculara doğru gitti.

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Gazdan etkilenen futbolcular nefes almakta zorlandı. Hakem maçı tatil edip oyuncuları soyunma odasına yolladı. Bazı oyuncular, soyunma odası koridorunda fenalaştı.

DAHA SONRA MAÇ OYNANDI

Futbolcular yapılan tıbbi müdahale ve oksijen takviyesi sonrası kendilerine geldi. Daha sonra hakem, takımları sahaya çıkarıp maçı kaldığı yerden devem ettirdi ve mücadele 2-2 sona erdi.