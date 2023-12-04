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Maç sırasında taraftarlar arasında çıkan olaylara müdahale eden polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Hakem maçı durdurdu - Son Dakika

Maç sırasında taraftarlar arasında çıkan olaylara müdahale eden polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Hakem maçı durdurdu

Yunanistan'ın süper lig takımları Olympiacos ve Volos arasındaki maçta VAR kararı nedeniyle çıkan olaylara müdahale eden polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen futbolcular maçın tatil edilmesine neden old

Maç sırasında taraftarlar arasında çıkan olaylara müdahale eden polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Hakem maçı durdurdu
04.12.2023 - 17:46,
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Olumpiyakos ve Volostakımları arasında oynanan maçta VAR kararı sonrası çıkan olaylara müdahale etmek isteyen polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Futbolcular gazdan ciddi şekilde etkilenince maç tatil edildi.

POLİS, FUTBOLCULARA BİBER GAZI SIKTI

88. dakikada maç 2-2 devam ederken Olimpiyakos'un attığı gol, ofsayt gerekçesi VAR'dan döndü. Bunun üzerine olimpiyakos taraftarları olay çıkarıp sahaya girmek istedi. Polis ekiplerinin taraftarlara atmak istediği biber gazı futbolculara doğru gitti.

Maç sırasında taraftarlar arasında çıkan olaylara müdahale eden polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Hakem maçı durdurdu

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Gazdan etkilenen futbolcular nefes almakta zorlandı. Hakem maçı tatil edip oyuncuları soyunma odasına yolladı. Bazı oyuncular, soyunma odası koridorunda fenalaştı.

Maç sırasında taraftarlar arasında çıkan olaylara müdahale eden polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Hakem maçı durdurdu

DAHA SONRA MAÇ OYNANDI

Futbolcular yapılan tıbbi müdahale ve oksijen takviyesi sonrası kendilerine geldi. Daha sonra hakem, takımları sahaya çıkarıp maçı kaldığı yerden devem ettirdi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor

Yunanistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sırasında taraftarlar arasında çıkan olaylara müdahale eden polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Hakem maçı durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maç sırasında taraftarlar arasında çıkan olaylara müdahale eden polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Hakem maçı durdurdu - Son Dakika
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