Maç sonu oyuncular birbirine girdi! Okan Buruk kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Spor

Maç sonu oyuncular birbirine girdi! Okan Buruk kırmızı kart gördü

Maç sonu oyuncular birbirine girdi! Okan Buruk kırmızı kart gördü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.

23.02.2024 01:43
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Temsilcimiz Galatasaray'ın, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım arasında gerginlik çıktı.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında büyük gerginlik yaşandı. Galatasaraylı futbolcular, Abdülkerim Bardakcı'yı sakinleştirmekte zorluk çekti.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından yaşanan gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.

İşte o anlar;

Maç sonu ortalık karıştı! Okan Buruk kırmızı kart gördü
Maç sonu ortalık karıştı! Okan Buruk kırmızı kart gördü
Maç sonu ortalık karıştı! Okan Buruk kırmızı kart gördü
Maç sonu ortalık karıştı! Okan Buruk kırmızı kart gördü
Maç sonu ortalık karıştı! Okan Buruk kırmızı kart gördü
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Maç sonu oyuncular birbirine girdi! Okan Buruk kırmızı kart gördü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Çetin: Ülkemizde bu durum Anadolu takımı ile Galatasaray arasında yaşansa Okan Buruk kart görmezdi. Hakemin işgüzar oluşu . 10 5 Yanıtla

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SON DAKİKA: Maç sonu oyuncular birbirine girdi! Okan Buruk kırmızı kart gördü - Son Dakika
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