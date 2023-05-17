Maç sürerken Ümraniyespor'dan çok sert açıklama: Yazıklar olsun

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Ümraniye, maç oynanırken hakem yönetimi hakkında çok sert bir paylaşımda bulundu.
İlk devrenin son anlarında Serdar Gürler hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını işaret etti. Ümraniyesporlu oyuncular hakeme sert itirazda bulundu. Ancak Aleksic penaltıyı kaçırdı.
Ümraniyespor ikinci yarının başında 'kara' bir fotoğraf paylaşıp, "Bıktık, yazıklar olsun" notunu düştü.
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