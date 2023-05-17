Maç sürerken Ümraniyespor'dan çok sert açıklama: Yazıklar olsun

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Ümraniye, maç oynanırken hakem yönetimi hakkında çok sert bir paylaşımda bulundu.

PENALTI İTİRAZI

İlk devrenin son anlarında Serdar Gürler hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını işaret etti. Ümraniyesporlu oyuncular hakeme sert itirazda bulundu. Ancak Aleksic penaltıyı kaçırdı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Ümraniyespor ikinci yarının başında 'kara' bir fotoğraf paylaşıp, "Bıktık, yazıklar olsun" notunu düştü.