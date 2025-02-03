Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi - Son Dakika
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Spor

Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi

Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi

Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmanın 23. dakikasında Davinson Sanchez'in elle oynadığı itirazında bulunarak penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, tartışmalara neden olan pozisyonda oyunu devam ettirdi.

03.02.2025 20:42
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Gaziantep FK karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından penaltı bekledi.

GAZİANTEP FK'DAN PENALTI İTİRAZI

Gaziantep FK, karşılaşmanın 23. dakikasında Kacper Kozlowski ile sağ kanattan etkili geldi. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Kozlowski'nin yaptığı ortayı sektirdi. Seken top daha sonra Davinson Sanchez'e çarptı. Bunun ardından ev sahibi takım topun Sanchez'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, bir süre oyunu durdurarak VAR hakemi Fabio Maresca'yı dinledi ve daha sonra oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon;

Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Davinson Sanchez, Kadir Sağlam, Gaziantep FK, Galatasaray, Gaziantep, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Emin Erol:
    hep şaibe hep kollanma Galatasaray yine hakemle kazanıyor alınteri yok 180 53 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    algicılar simdi buna penaltı der 45 184 Yanıtla
  • Ozan Musa Ozdemir:
    Son dakika siz Gs hakkında her pozisyonu paylaşıp gündem yapıyorsunuz Gs düşmanısınız belli sizi birdaha telrfonuma yüklemeyeceğim bu yandaşçılık yapmanız rezillik 44 167 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    KOLLANMAYA DEVAMMM 165 42 Yanıtla
  • F Kingsman:
    şikebahçeli medya burada yarım metreden seken top var.aptalca fotolarla gündemi meşgul etmeyin.. 29 132 Yanıtla
  • HAKAN null:
    CİN CONU HAKEMLER KORUMAYA DEVAM 133 26 Yanıtla
  • Apple User:
    ULAN FİDİN UEFA EL KİTABINI ALIN OKUYUN CAHİL KUŞLAR !!!BABANIZ GALATASARAY 24 130 Yanıtla
  • Ozan Musa Ozdemir:
    bu son dakıka haberler gs düşmanı belli 20 112 Yanıtla
  • Murat Avci:
    vermezler.. fetocular 109 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu da Buz gibi penaltı olur böyle vakalar Türkiye de 78 18 Yanıtla
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SON DAKİKA: Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi - Son Dakika
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