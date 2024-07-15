Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali - Son Dakika
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Spor

Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali

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Copa America finalinde Arjantin ve Kolombiya'nın karşılaştığı maçta, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Messi'nin ayak bileğinin son hali hayranlarını hayli üzdü. Ayak bileğinin şiştiği görülen yıldız futbolcunun o halleri büyük ilgi gördü.

15.07.2024 10:48
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Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Arjantin, rakibini 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, Kolombiya ile oynadıkları Copa Americai final maçında sakatlandı. 37 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya devam edemedi. Yedek kulübesine gelen 10 numara, gözyaşlarına boğuldu.

AYAK BİLEĞİ ŞİŞTİ

Sakatlığından dolayı mücadeleye devam edemeyen Messi'nin yedek kulübesinde ayak bileğinin şiştiği görüldü. Dünyaca ünlü yıldızın o anları hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi\'nin ayağının son hali
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: artık messi ronaldo gibi adamların devri bitti kapandı arda güler semih kılıçsoy ferdi kadıoğlu gibi dünya yıldızlarının devri başladı reklamda reklam bu çocuklar dünyanın 1 numarası olmalı gururumuz olmalı 4 9 Yanıtla
    leven daichev: Ferhat sabah sabah amonyak mi kokladin ?!!! 15 2
  • Enver Atabey: Adamların marka değeri var.Futbolu hayatı bitse de onlar artık bir futbol markası. 5 1 Yanıtla
  • Bilen bilir: sayın KARAHANLI geçmiş olsun dileklerini iletiyor 4 0 Yanıtla
  • Haluk Acar: Ferhat yine çekmiş tineri ?? 1 0 Yanıtla

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