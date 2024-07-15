Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Arjantin, rakibini 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, Kolombiya ile oynadıkları Copa Americai final maçında sakatlandı. 37 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya devam edemedi. Yedek kulübesine gelen 10 numara, gözyaşlarına boğuldu.
Sakatlığından dolayı mücadeleye devam edemeyen Messi'nin yedek kulübesinde ayak bileğinin şiştiği görüldü. Dünyaca ünlü yıldızın o anları hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali - Son Dakika
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