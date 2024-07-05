Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye'den 6 sporcu madalya mücadelesi verecek

Spor

Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye'den 3'ü kadın 6 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-14 Temmuz tarihlerinde başkent Budapeşte'de gerçekleştirilecek organizasyonda 24 ülkeden sporcular, podyuma çıkmak için ter dökecek.

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye adına kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Buğra Ünal, Kıvanç Taşyaran ve Yunus Çalışkan madalya kovalayacak.