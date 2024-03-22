Macaristan Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu\'na iftar daveti verdi

Spor

A Milli Takım'ın, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında oynayacağı maç öncesi Macaristan Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu heyetine iftar daveti verdi.

Macaristan Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Budapeşte'de düzenlenen iftar davetine Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csadnyi, Asbaşkan Sandor Berzi ve Genel Sekreter Marton Vagi ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Genel Sekreter Taner Senseven, Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile eşi Ekrem Ekşioğlu katıldı.

Türkiye ile Macaristan federasyon heyetleri arasındaki resmi yemek organizasyonu ve iftar daveti karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi. - İSTANBUL