Macaristan Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu\'na iftar daveti verdi

A Milli Takım'ın, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında oynayacağı maç öncesi Macaristan Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu heyetine iftar daveti verdi.
Macaristan Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Budapeşte'de düzenlenen iftar davetine Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csadnyi, Asbaşkan Sandor Berzi ve Genel Sekreter Marton Vagi ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Genel Sekreter Taner Senseven, Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile eşi Ekrem Ekşioğlu katıldı.
Türkiye ile Macaristan federasyon heyetleri arasındaki resmi yemek organizasyonu ve iftar daveti karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi. - İSTANBUL
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AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor yönetimi ve futbolcularıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda, kulübün başarıları ve geleceği değerlendirildi. Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olması için gereken desteği sağladıklarını ve kulübe destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, hafta sonu oynanacak olan Hacettepe 1945 maçına taraftarları davet ederek, takıma destek olmalarını istedi. Kulüp Başkanı Mustafa Demir ise teknik heyet ve futbolculara olan güvenini dile getirerek, TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olacağına olan inancını aktardı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Yarın ise Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçı yapılacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı. Milli oyuncuların olmadığı antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve bireysel çalışmalarla devam eden idman, yarın yapılacak antrenmanla sürdürülecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 108-80 yenerek galibiyet elde etti.
Sivasspor, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri, kuvvet ve pas çalışmalarıyla maç için hazırlık yaptılar. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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