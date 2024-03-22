Stat: Puskas Arena
Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler (Polonya)
Macaristan: Gulacsi, Balogh, Lang, Attila Szalai, Nego, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz (Dk. 27 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Enes Ünal
A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
6. dakikada gelişen ay-yıldızlı ekibin atağında Yunus Akgün ceza sahasına girmek isterken savunmanın ayak koyduğu top Orkun'un önünde kaldı. Orkun'un Macaristan ceza sahası ön çizgisi üzerinden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
18. dakikada hızlı gelişen milli takımın atağında Yunus Akgün, sol kanattan hareketlenen Kenan Yıldız'a pasını attı. Ceza sahasına giren Kenan'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Gulacsi iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
33. dakikada Macaristan etkili geldi. Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta, arka direk önüne gelen topa Sallai gelişine vurdu, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada milli takımın atağında Mert Müldür ile verkaç yapan Kenan Yıldız sol kanattan ceza sahasına girdi. Kenan, uygun pozisyondaki Hakan'a pasını gönderdi, Hakan'ın gelişine şutunda, top kaleci Gulacsi'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Macaristan ile Türkiye Hazırlık Maçı İlk Yarıda 0-0 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan'ın golünü Dominik Szoboszlai penaltıdan attı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
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