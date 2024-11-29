Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci hafta maçında Macaristan'da Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic açıklamalarda bulundu.
Önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Lazetic, "Çok büyük bir galibiyet oldu bizim için. İlk yarı oyunu kontrol ettik. Top hep bizdeydi. İkinci yarı topu biraz daha rakibimize verdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Takımımı tebrik ediyorum. Bugün çok iyi mücadele ettiler. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Onlara sonraki maçlarda başarılar diliyorum" sözlerine yer verdi.
Bugün iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Lazetic, "Bugün Beşiktaş'a yaptığımız baskımız çok iyiydi. Takım olarak çok iyi baskı yaptık. Bu anlamda tüm oyuncularım benim için önemli" şeklinde konuştu.
Taraftarlarla daha çok keyif aldığını söyleyen Lazetic, "Taraftarsız oynamak bizlere ceza. Futbol taraftarlarla güzel. Futbolun taraftarlarla oynanması lazım. Onların verdiği heyecan çok önemli. Umarım ileride taraftarlarla oynarız" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Maccabi Tel Aviv'den Beşiktaş'a 3-1'lik Galibiyet - Son Dakika
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