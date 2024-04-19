Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı

baba yorgun yorgun:

Bu fenerden hiç birsey almaz cengiz boyalı denen boş topçular almış adam 5 yılda inşaat yapar ali koç 5 yılda icraat olmayan çaresiz insan ali koç kilicdaroglu gibi biri 13 defa kaybetti birine 5 yılda icraat olmayan çaresiz gs ile alay eden fenerliler ağlamaya devam edin ????