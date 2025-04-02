Maçı kazanan Hakan Çalhanoğlu soyunma odasında halay çekti - Son Dakika
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Maçı kazanan Hakan Çalhanoğlu soyunma odasında halay çekti

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Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Udinese'yi 2-1 yendikleri maçın ardından takım arkadaşı Alessandro Bastoni ile soyunma odasında halay çekti. Bu neşeli an, Inter'in forveti Marko Arnautovic'in sosyal medya hesabından paylaşılınca kısa sürede viral oldu.

02.04.2025 10:55  Güncelleme: 11:04
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İtalya Serie A 30. hafta maçında Inter, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Inter, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Inter'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marko Arnautovic ve 29. dakikada Davide Frattesi attı.

HAKAN DA OYNADI

Udinese'nin tek golü 71. dakikada Oumar Solet'ten geldi. Inter, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.

HAKAN VE TAKIM ARKADAŞI BASTONI HALAY ÇEKTİ

30 Mart tarihinde oynanan maçın ardından ise Hakan Çalhanoğlu'nun görüntüleri gündem oldu. Inter'in forveti Marko Arnautovic, alınan üç puan sonrasında Hakan ve Alessandro Bastoni'nin soyunma odasındaki neşeli hallerini sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşılan videoda Hakan ve Bastoni'nin halay çektiği görüldü. Bu görüntüler kısa süre içerisinde viral oldu.

Maçı kazanan Hakan Çalhanoğlu soyunma odasında halay çekti

Marko Arnautovic, Hakan Çalhanoğlu, Sosyal Medya, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçı kazanan Hakan Çalhanoğlu soyunma odasında halay çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maçı kazanan Hakan Çalhanoğlu soyunma odasında halay çekti - Son Dakika
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