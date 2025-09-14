Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti - Son Dakika
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

14.09.2025 17:24
Bundesliga 2'de Greuther Fürth forması giyen Noah König, Kaiserslautern karşılaşmasının 22. saniyesinde kırmızı kart görerek lig tarihinin en erken kırmızı kartını gören oyuncu oldu.

Bundesliga 2, 5. hafta maçında Greuther Fürth ile Kaiserslautern karşı karşıya geldi. Sportpark Ronhof Thomas Sommer Stadyumu'nda oynanan maçı Kaiserslautern, 3-0'lık skorla kazandı.

3 PUAN 3 GOLLE

Kaiserslautern'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Naatan Skytta ve 58 ile 64. dakikalarda Ivan Prtajin kaydetti.

MAÇIN 22 SANİYESİNDE KIRMIZI KART

Maça maçın başında yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Greuther Fürth forması giyen savunma oyuncusu Noah König, karşılaşmanın 22. saniyesinde topu uzaklaştırmak isterken rakibine sert bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi Konig'e direkt kırmızı kart gösterdi.

Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

LİG TARİHİNE GEÇTİ

22 yaşındaki oyuncu, 22'nci saniyede gördüğü bu kırmızı kartla lig tarihinin en erken kırmızı kartını gören oyuncu oldu.

