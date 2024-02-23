Maçın önüne geçti! Sparta Praglı taraftarlardan skandal pankart - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Maçın önüne geçti! Sparta Praglı taraftarlardan skandal pankart

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.

23.02.2024 00:22  Güncelleme: 01:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, skandal bir pankart açtı.

"ÇEK ASLANI TÜRK ETİNE AÇ"

Çek taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasında "Çek aslanı Türk etine aç" şeklinde bir pankart açtı. Açılan o pankarta sarı kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

İşte o pankart;

Maçın önüne geçti! Çekya'da skandal pankart
Maçın önüne geçti! Çekya'da skandal pankart
Maçın önüne geçti! Çekya'da skandal pankart
Maçın önüne geçti! Sparta Praglı taraftarlardan skandal pankart
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sparta Prag, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın önüne geçti! Sparta Praglı taraftarlardan skandal pankart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilal Aslan: Erdem Timur basın toplantısına hazırlanıyor, elinde belgeler var, uefa ligini bitirmeyecek. Fifa şaşkın ve endişeli… 91 31 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Cinconlar bunu sevdi. 48 41 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Cinconizm… 40 39 Yanıtla
  • Bilal Aslan: İcardi alır bu maçı 14 42 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: Maçın önüne geçti! Sparta Praglı taraftarlardan skandal pankart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement