Fatih Karagümrük adres değiştiriyor! İşte maçlarını oynayacakları yeni stat - Son Dakika
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Fatih Karagümrük adres değiştiriyor! İşte maçlarını oynayacakları yeni stat

15.11.2022 15:57

Maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Fatih Karagümrük, Dünya Kupası arasından sonra adres değişikliği yapacak. İstanbul ekibi ara dönüşü rakipleriyle Esenler Erok Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın Şampiyonlar Ligi finali için bakıma alınacak olması nedeniyle Fatih Karagümrük, ligin ikinci yarısında adres değiştirecek.

TÜRKİYE KUPASI MAÇINI EROK STADYUMU'NDA OYNADI

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fatih Karagümrük, ligin ikinci yarısında maçlarını Esenler Erok Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye Kupası'nda Karagümrük, Kırşehirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmayı Erok Stadı'nda oynamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN BAKIMA GİRECEK

Bu süreçte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na, Şampiyonlar Ligi finali öncesi bakım-onarım çalışması yapılacak.

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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük adres değiştiriyor! İşte maçlarını oynayacakları yeni stat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük adres değiştiriyor! İşte maçlarını oynayacakları yeni stat - Son Dakika
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