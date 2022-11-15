Atatürk Olimpiyat Stadı'nın Şampiyonlar Ligi finali için bakıma alınacak olması nedeniyle Fatih Karagümrük, ligin ikinci yarısında adres değiştirecek.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Fatih Karagümrük, ligin ikinci yarısında maçlarını Esenler Erok Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye Kupası'nda Karagümrük, Kırşehirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmayı Erok Stadı'nda oynamıştı.
Bu süreçte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na, Şampiyonlar Ligi finali öncesi bakım-onarım çalışması yapılacak.
Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük adres değiştiriyor! İşte maçlarını oynayacakları yeni stat - Son Dakika