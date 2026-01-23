Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş - Son Dakika
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
23.01.2026 11:04
Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan yediği golde Milan Skriniar'ın Mert Müldür'ü uyarmasına rağmen Sancho'nun boş kalması ve golün gelmesi dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olurken, yenilen gol öncesi yaşanan anlar dikkat çekti.

GOL ÖNCESİ KRİTİK UYARI

Karşılaşmada Milan Škriniar, Aston Villa'nın golle sonuçlanan atağında savunma yerleşimi sırasında Mert Müldür'ü Jadon Sancho'yu tutması için uyardı. Slovak stoperin bu uyarısına rağmen Mert Müldür'ün pozisyona müdahale etmediği görüldü.

SANCHO BOŞ KALDI, GOL GELDİ

Uyarıya rağmen Sancho'nun boş kalmasıyla birlikte Aston Villa atağı sonuçlandı ve Fenerbahçe kalesinde golü gördü. Gol anı, maç sonrası sosyal medyada da geniş şekilde tartışıldı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Yenilen goldeki savunma organizasyonu, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Özellikle Škriniar'ın önceden yaptığı uyarıya rağmen yaşanan pozisyon hatası eleştirilerin odağında yer aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ates null Ates null:
    Günler sonra derken...daha 24 saat olmadı.Maç Geçen haftada oynandı da Türkiye'nin mi haberi yok. 0 0 Yanıtla
  • Celal Özdemir Celal Özdemir:
    Başlıkta maçtan günler sonra derken maç akşamdı.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
