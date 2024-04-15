Saatler sonra ortaya çıktı! Rohden'in hakemin gözünün önünde yaptığına bakın - Son Dakika
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Spor

Saatler sonra ortaya çıktı! Rohden'in hakemin gözünün önünde yaptığına bakın

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Dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 galip geldiği Fatih Karagümrük maçında, Karagümrük'ün oyuncusu Rohden'in yerde yatan İrfan Can Kahveci'nin kafasını ayağıyla ittirdiği anlar ortaya çıktı.

15.04.2024 11:06  Güncelleme: 11:12
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.

MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Mücadelenin bitmesinden saatler sonra ortaya çıkan görüntülerde ise Karagümrük forması giyen Rohden'in yerde yatan İrfan Can Kahveci'nin kafasını ayağıyla ittirdiği ve Fenerbahçeli Fred'in de Rohden'e tepki gösterdiği görüldü.

GÜNDEM OLDU

Rohden'in İrfan Can'a yaptığı hartekete sessiz kalmayan çok sayıda sarı-lacivertli taraftar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla Rohden'i sert eleştirdi.

İşte o anlar;

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Rohden'in hakemin gözünün önünde yaptığına bakın
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Rohden'in hakemin gözünün önünde yaptığına bakın
Saatler sonra ortaya çıktı! Rohden\'in hakemin gözünün önünde yaptığına bakın
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İrfan Can Kahveci, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Saatler sonra ortaya çıktı! Rohden'in hakemin gözünün önünde yaptığına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser: görüntüler dehşet verici Beşiktaşlıyım ama yok böyle rezalet futbolun içinde olmaması gereken herşey var özellikle bu sene peki sizce neden ? 224 45 Yanıtla fatih mazlum: Ramazanda gecti simdi rahat rahat takil tinerini 26 90 Ali Arslan: Federasyon en ağır cezayı vermeli,ne insanlığa ne delilkanliga sığar 58 11
  • ferhat eser: trabzonspora ödül veren Tff bakalım buna ne ödül verecek şunu avrupada yapsalar 8 maçtan assagi ceza vermezler ama maalesef burası Türkiye ceza yok 182 45 Yanıtla fatih mazlum: Avrupada sikebahceli topcularin yerde yatan taraftara ölümune saldirmasini yapsalardi en az 1 yil ceza almislardi hatta tutuklanmislardi oyuncular ornekleri var .birak bu isleri tinerci şike kardesiniz ne de olsa normaldir gerci:) 41 170
  • H celik: Bişey olmaz yerde yatana vuran ödül alıyor zaten ceza değil 153 42 Yanıtla
  • bülent C.: 1 maç ceza osterwolde kasıtlı tekme atmıştı. son dakika , oldu son fenerli sayfası 37 103 Yanıtla Mehmet gönül: Çok tenekeden bir yorum olmuş şartların aynı olmadığını bence sen bile çözebilirsin gr zk 78 18 bülent C.: memoli osterwolde adama tekme atmadımı kasıtlı olarak. ve 1 maç ceza almadımı. e bunada 1 maç ceza versinler , ne oldu işinizemi gelmedi. nasıl bir taraftarsınız siz. ayrıca gr zk. 21 38
  • Mustafa Ozdemir: fenerli oyunculara verilen cezayi gorduk trabzon maçinda Ali koç ne diyora tff onu yapiyor yinede hep fenerliler ağliyor garip 50 79 Yanıtla
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