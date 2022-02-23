Madalya ve kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Madalya ve kupalar sahiplerini buldu

23.02.2022 14:25
Madalya ve kupalar sahiplerini buldu

Okul Sporları Küçük ve Yıldızlar kategorisi Oryantiring İl Birinciliği yarışmaları Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tamamlandı.

Okul Sporları Küçük ve Yıldızlar kategorisi Oryantiring İl Birinciliği yarışmaları Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporcular madalya ve kupalarına kavuştu.

Tekirdağ genelinde bulunan Küçük ve Yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilen Oryantiring Turnuvası, Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesinde yapıldı. Okul Sporları Tekirdağ Oryantiring İl Birinciliğinde bireysel ve takım olarak yarıştıkları turnuvada, kız ve erkek kategorilerinde sonuçlar belli oldu. Sonuçlara göre Ergene İlçesi Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata Ortaokulu ve Velimeşe Ortaokulu tüm kategorilerde birinciliği alarak yarışmaya büyük bir başarıya imza attı. Organizasyonun ödül töreninde, dereceye giren sporcu öğrencilere ödülleri Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Yıldırım, Ergene Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Duman ve Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata Ortaokulu Müdürü Ali Davulcu tarafından verildi. Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada, "3 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağ'ı temsil etmeye hak kazanan sporcuları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - TEKİRDAĞ

Madalya ve kupalar sahiplerini buldu
Madalya ve kupalar sahiplerini buldu
Madalya ve kupalar sahiplerini buldu

YORUMLAR
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Marmaracık, Hisarcık, Tekirdağ, Ergene, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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