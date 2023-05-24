Madrid'de ırkçılığa geçit yok! Vinicus'u bakın nasıl savundular - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Madrid'de ırkçılığa geçit yok! Vinicus'u bakın nasıl savundular

24.05.2023 22:06

Real Madridli futbolcular, Valencia maçında ırkçı saldırılara maruz kalan takım arkadaşlarına destek olmak için Vallecano maçı öncesi sahaya "Vini Jr" yazılı formalarla çıktı.

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile oynadığı La Liga 35. hafta maçı öncesi tüm futbolcular sahaya sırtında "Vini Jr." yazılı formalarla çıkarak takım arkadaşlarına destek oldu.

5 MAÇ CEZA ALDILAR

22 yaşında Brezilyalı yıldız hafta sonu Valencia deplasmanından bir kez daha ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Vinicius'a ırkçı hakaretler nedeniyle Valencia'ya sahasında 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Futbol dışında da bir numaralar! Real Madridli futbolculardan takım arkadaşlarına büyük destek

TAKIM ARKDAŞLARI ONU UNUTMADI

Vinicius, 24 Mayıs'ta Real Madrid'in sahasında yapacağı Rayo Vallecano maçında oynama şansı bulsa da dizindeki sakatlık yüzünden antrenmana çıkmamıştı. Brezilyalı futbolcu kadroya dahil edilmedi ancak Real Madridli tüm futbolcular sahaya sırtında "Vini Jr." yazılı formalarla çıkarak takım arkadaşlarına destek oldu.

Futbol dışında da bir numaralar! Real Madridli futbolculardan takım arkadaşlarına büyük destek
YORUMLAR
500

Rayo Vallecano, Real Madrid, Valencia, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Madrid'de ırkçılığa geçit yok! Vinicus'u bakın nasıl savundular - Son Dakika


Son Dakika
22:44 Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti
22:35 Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı
22:31 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:28 HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'dan tartışma yaratacak çıkış: Yemin metni doğru değil, değiştirilmelidir
22:28 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:28 Son Dakika: Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı
22:24 Mansur Yavaş'a sorulan soru çok konuşuldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?
22:13 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:12 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:10 F.Bahçe-Sivas maçında ilginç spiker hatası! Dinleyenleri kahkahaya boğan anlatıcı yaptığı hataya kendisi de güldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 22:53:44. #1.11#
SON DAKİKA: Madrid'de ırkçılığa geçit yok! Vinicus'u bakın nasıl savundular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement