Mağusa Türk Gücü, Badou Ndiaye'yi Kadrosuna Kattı
KKTC futbol takımı Mağusa Türk Gücü, Badou Ndiaye'yi transfer etti. Hoşgeldin mesajı paylaşıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) futbol takımlarından Mağusa Türk Gücü, Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor dahil birçok kulüpte forma giyen 35 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.
KKTC ekibinin açıklamasında, "Resmi imzalar atıldı. Badou Ndiaye, Mağusa Türk Gücü'nde. Hoşgeldin." ifadelerine yer verildi.
Takımla ilk antrenmanına çıkan Ndiaye için Mağusa Türk Gücü, "Tarih yazan şehre hoşgeldin. Şimdi yeni bir hikaye yazma zamanı." paylaşımında bulundu.
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