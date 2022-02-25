'Mahallede maç var' 23 Nisan Futbol Turnuvası Manisa'da başladı - Son Dakika
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'Mahallede maç var' 23 Nisan Futbol Turnuvası Manisa'da başladı

25.02.2022 11:28
'Mahallede maç var' 23 Nisan Futbol Turnuvası Manisa'da başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede maç var' etkinliği Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun organizasyonuyla başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede maç var' etkinliği Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun organizasyonuyla başladı.

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede maç var' etkinliği, Şehzadeler İlçesi Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde başladı.

Manisa'daki turnuvaya 14 takımdan 154 sporcu katılıyor. Turnuva açılışına Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Özlem, Manisa Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı, sporcular ve antrenörler katıldı.

Turnuvanın hayırlı olmasını dileyen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, birinci olan takımların 15-20 Mart tarihlerinde Aydın'da yapılacak Grup Müsabakalarında mücadele edeceğini belirterek, "Grup ve yarı final müsabakalarında şampiyon olan takımlarımız, TBMM'de yapılacak finallerde yer alacak. Sporu tabana yayarak, her mahalledeki çocuklarımızın yeteneklerini sergilemelerine fırsat sunmak amacıyla düzenlediğimiz turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, tüm takımlarımıza başarılar dilerim." dedi. - MANİSA

'Mahallede maç var' 23 Nisan Futbol Turnuvası Manisa'da başladı
'Mahallede maç var' 23 Nisan Futbol Turnuvası Manisa'da başladı
'Mahallede maç var' 23 Nisan Futbol Turnuvası Manisa'da başladı
'Mahallede maç var' 23 Nisan Futbol Turnuvası Manisa'da başladı
'Mahallede maç var' 23 Nisan Futbol Turnuvası Manisa'da başladı

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23 Nisan, gençlik, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Mahallede maç var' 23 Nisan Futbol Turnuvası Manisa'da başladı - Son Dakika


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