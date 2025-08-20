Mahmudiye'de Genç Futbolculardan Antrenman - Son Dakika
Mahmudiye'de Genç Futbolculardan Antrenman

20.08.2025 15:03
GSB Spor Okulları'nın futbol antrenmanları Mahmudiye'de gençlerin spora katılımını artırıyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı GSB Spor Okulları'nın futbol antrenmanları, Mahmudiye'de hız kesmeden devam ediyor. Genç futbolcular, çalışmalarını sürdürerek hem spor yapıyor, hem de yeteneklerini geliştiriyor.

GSB Spor Okulları bünyesinde düzenlenen futbol antrenmanları, gençleri spora teşvik etmek ve yetenekli sporcuları keşfetmek amacıyla aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirilen antrenmanlar, futbol oynamayı seven gençlerin büyük ilgisini çekiyor. Antrenmanlar, gençlerin fiziksel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, takım ruhu ve disiplin gibi değerleri de kazanmalarına yardımcı oluyor.

Mahmudiye'deki futbol sahasında yapılan antrenmanlarda, gençler antrenörler eşliğinde çeşitli pas, top sürme ve şut çalışmaları yapıyor. Maç pratikleri ile de öğrendiklerini pekiştiren genç futbolcular, keyifli vakit geçiriyor. Gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi hedefleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm gençleri sporun farklı dallarına katılmaya ve aktif bir yaşam tarzı benimsemeye davet ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

