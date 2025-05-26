Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı - Son Dakika
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Spor

Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı

Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş\'a! Menajeri İstanbul\'dan paylaştı
26.05.2025 18:40
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın transfer edeceği iddia edilen Mahmudu Bajo için taraftarı heyecanlandıran bir haber geldi. Bajo'nun menajeri, İstanbul'dan bir paylaşım gerçekleştirdi.

Gelecek sezon ligde mutlak şampiyonluk hedefleyen Süper Lig Beşiktaş'ta yılın ilk transferi artık tamamlanmaya çok yakın.

BAJO'NUN MENAJERİNDEN İSTANBUL PAYLAŞIMI

Beşiktaş'ın uzun süredir orta sahanın merkezine takviye etmek istediği Mahmudu Bajo için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bajo'nun menajeri, sosyal medyadan İstanbul'a geldiğini paylaştı. Bu paylaşım sonrası taraftarlar transferin tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 36 maça çıkan 20 yaşındaki ön libero Bajo, gol ya da asist katkısı yapamadı. Siyah-beyazlıların, Dunajska Streda forması giyen Gambiyalı oyuncuyu 3 milyon euro civarında bir bedelle transfer edeceği konuşuluyor.

İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    KİMDEN BAHSEDIYOR SÜPER LIG DEVI DIYE. BURDA BIR DEV VAR ODA GALATASARAY. AYRICA GOL VE ASİST KATKISI OLMAYAN ÖN LİBERO 8TAŞ TARAFTARINI HEYACANLANDIRIYORSA OLAY BITIK 19 39 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    GOL ASİST YOK EEE SONUÇ YANİ BOŞ YİNE 28 4 Yanıtla
  • Burak üstün:
    hiç ismini bile duymadım 7 2 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    nerden gelmis, kimde oynamis 2 kelime yazaydiniz en son satira sallamissin bi takim) 8 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Mükemmel kesin şampiyonuz adamın istatistigin milletin aklını alır valla 5 0 Yanıtla
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