Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş\'a! Menajeri İstanbul\'dan paylaştı

Gelecek sezon ligde mutlak şampiyonluk hedefleyen Süper Lig Beşiktaş'ta yılın ilk transferi artık tamamlanmaya çok yakın.

BAJO'NUN MENAJERİNDEN İSTANBUL PAYLAŞIMI

Beşiktaş'ın uzun süredir orta sahanın merkezine takviye etmek istediği Mahmudu Bajo için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bajo'nun menajeri, sosyal medyadan İstanbul'a geldiğini paylaştı. Bu paylaşım sonrası taraftarlar transferin tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 36 maça çıkan 20 yaşındaki ön libero Bajo, gol ya da asist katkısı yapamadı. Siyah-beyazlıların, Dunajska Streda forması giyen Gambiyalı oyuncuyu 3 milyon euro civarında bir bedelle transfer edeceği konuşuluyor.