Mahmut Esin Girgin Nazillispor A.Ş.'den Ayrıldı - Son Dakika
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Mahmut Esin Girgin Nazillispor A.Ş.'den Ayrıldı

Mahmut Esin Girgin Nazillispor A.Ş.\'den Ayrıldı

Nazilli'nin futbol camiasında tanınmış bir isim olan Mahmut Esin Girgin, uzun yıllardır hizmet verdiği Nazillispor A.Ş. kulübünden ayrıldığını duyurdu. Girgin, görev süresi boyunca hem futbol okullarında hem de profesyonel kategorilerde üstlendiği sorumlulukları başarıyla yerine getirdiğini belirterek, kendisine duyulan güvenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

21.08.2024 10:25  Güncelleme: 10:27
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Nazilli'nin futbol camiasında tanınmış bir isim olan Mahmut Esin Girgin, uzun yıllardır hizmet verdiği Nazilli spor A.Ş. kulübünden ayrıldığını duyurdu. Girgin, görev süresi boyunca hem futbol okullarında hem de profesyonel kategorilerde üstlendiği sorumlulukları başarıyla yerine getirdiğini belirterek, kendisine duyulan güvenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Girgin, ayrılık mesajında, "Güzel ilçemizin marka değeri olan Nazilli Belediyespor'dan sonra Nazillispor A.Ş. kulübümüzde, futbol okulundan başlayıp tüm yaş kategorilerinde ve profesyonel şubede tarafıma verilen tüm görevleri, antrenör ve spor insanı olarak, görev bilinciyle yerine getirdim. Şahsıma olan güvenin mutluluğuyla, Nazillispor A.Ş. kulübümüzden ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte kulübümüze, katıldığı tüm branşlar ve kategorilerde başarılar diliyorum" dedi.

Mahmut Esin Girgin, Nazilli futboluna katkı sunmaya yıllar önce Nazilli Belediyespor ile başladı ve sonrasında Nazillispor A.Ş.'de de önemli görevler üstlendi. Kulübün genç yeteneklerinin yetişmesinde büyük rol oynayan Girgin, aynı zamanda profesyonel şubede de görev yaparak, kulübün başarısına katkıda bulundu. Nazillispor A.Ş.'deki görevine son verirken, kulübün gelecekteki başarılarını görmek istediğini belirten Girgin, Nazilli futbol camiasında önemli bir iz bırakarak ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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