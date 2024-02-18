Maküspor Didim Belediyespor maçında gerginlik yaşandı

Spor

Burdur'da Didim Belediyespor ile karşılaşan Maküspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Önceki maçta Didim'de yaşanan gerginlik Burdur'daki maça da yansıdı. Maçın bitiş düdüğüyle futbolcular ve yöneticiler birbirine girdi.

Bölgesel Amatör Lig karşılaşmaları çerçevesinde Maküspor evinde Didim Belediye Saygın Yapı Spor ile karşı karşıya geldi. Gazi Atatürk Stadı'nda gerçekleşen müsabakadan Didim Belediye Saygın Yapı Spor ilk yarıda Emrecan Yıldızhan ile bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.

28 Ekim 2023 tarihinde Didim'de oynan maçın ardından iki takım arasında yaşanan gerginlik Burdur'daki maça da yansıdı. 90 dakika boyunca sert geçen maçta 9 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıktı.

Maçın bitiş düdüğüyle gerginliğin daha da arttığı maçta Maküspor oyuncuları ve yöneticileri ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor oyuncuları arasında kavga çıktı. Saha kenarında hazır bekleyen polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga kısa sürede ayırılarak iki takım oyuncuları soyunma odasına gönderildi.

Maküspor taraftarları maç boyu Didimspor oyuncularına tepki gösterirken çıkan kavgayı gören bazı taraftarlar sahaya atlamaya çalıştı. - BURDUR