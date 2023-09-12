Braga'ya verilen ceza Fenerbahçe'ye yaradı! Al-Musrati imzaya geliyor - Son Dakika

Braga'ya verilen ceza Fenerbahçe'ye yaradı! Al-Musrati imzaya geliyor

Son Güncelleme: 12.09.2023 12:38

FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle Malaga'ya 45 gün içerisinde 17.5 milyon euro ödemek zorunda olan Braga, Al-Musrati'ye talip olan Fenerbahçe'ye indirime gitti. Portekiz ekibi, yıldız futbolcu için talep ettiği 20 milyon euroluk bonservisi 15 milyon euroya kadar çekti.

Malaga, geçtiğimiz yaz Braga'yı Ricardo Horta transferi nedeniyle FIFA'ya şikayet etmişti. Portekizli futbolcu, 2017'de Malaga'dan Braga'ya bedelsiz transfer olmuş ve bonservis haklarının bir bölümü İspanyol ekibinde kalmıştı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre 5 milyon euronun üzerindeki tekliflerde Braga, Malaga'ya danışmak zorundaydı ancak bu gerçekleşmedi. Malaga'nın durumu FIFA'ya bildirmesi sonrası Braga'ya 17.5 milyon euroluk ceza kesildi ve bu durum Fenerbahçe'ye yaradı.

45 GÜN İÇİNDE ÖDEME YAPMAK ZORUNDALAR

Horta'ya gelen 17.5 milyon euroluk teklifi Malaga'ya sormadan geri çeviren Braga'nın Malaga'ya 45 gün içinde 17.5 milyon euro ödemesine hükmedildi. Fanatik'in haberine göre; Braga bunun üzerine Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Al-Musrati için indirime gitti.

15 MİLYON EUROYA KADAR DÜŞTÜLER

Kapıyı daha önce 20 milyon eurodan açan Braga, 15 milyon euroya kadar düştü. Tarafların kısa süre içinde görüşerek transferi sonlandırmaya çalışacakları iddia edildi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Braga'ya verilen ceza Fenerbahçe'ye yaradı! Al-Musrati imzaya geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Braga'ya verilen ceza Fenerbahçe'ye yaradı! Al-Musrati imzaya geliyor - Son Dakika
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