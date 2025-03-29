Malatya, Avrupa Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Malatya, Avrupa Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Malatya, Avrupa Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Ligi final etabında, Voleybol Milli Takımı'nın Danimarka maçının bu şehirde oynanacağı müjdesini verdi. Turnuvanın sona ermesiyle birlikte Malatya'nın spor yatırımları ve yeniden ayağa kalkma süreci vurgulandı.

29.03.2025 15:18  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Kurumlar Arası Voleybol Ligi final etabına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Voleybol Milli Takımı'nın Danimarka maçını bu şehirde oynayacağız. Hep birlikte Avrupa Şampiyonası'nın son ayağını burada izleyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na Malatya'dan gideceğiz" dedi.

Muhammed Ali Clay Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kurumlar Arası Voleybol Ligi final etabına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kurum müdürleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 22 kurumdan toplam 440 sporcunun katılım gösterdiği voleybol turnuvası İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve il Emniyet Müdürlüğü tarafından oynanan final müsabakası ile sona erdi. Muhammed Ali Clay Kapalı Spor Salonunda 1 Şubat 2025 tarihinde başlayan ve 28 Mart 2025 tarihine kadar devam eden müsabakalar sonrasında kazanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün voleybol takımı oldu.

Turnuvaya katıla bütün kurum takımlarını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, memleketini çok sevdiğini ve Malatya'da olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Rabbim geçmişte yaşadığımız depremleri bir daha bizlere yaşatmasın. Biz büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Malatyalılar el ele verince üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olamaz. Belediye Başkanımızın huzurunda yaralarımızı biran önce saracağız o eski güzel günlere tekrar döneceğiz" dedi.

"Danimarka maçını bu şehirde oynayacağız"

Konuşmasında Malatyalılara müjde de veren Üstündağ, "Voleybol Milli Takımı'nın Danimarka maçını bu şehirde oynayacağız. Çünkü sizin desteğe ihtiyacınız var, bizim de bu şehre hizmet etmek boynumuzun borcu. Üzerimize düşen, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hep birlikte Avrupa Şampiyonası'nın son ayağını burada izleyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na Malatya'dan gideceğiz" şeklinde konuştu.

"Malatya'nın her noktasında spor tesisleri yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, voleybol turnuvasının sonunda yaptığı konuşmasında, turnuvanın başarıyla sona erdiğini belirtti. Finalde mücadele eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün takımlarını tebrik eden Er, turnuvaya katılan 440 sporcuyu da kutladı. Başkan Er, bu tür etkinliklerin sadece spor yapmayı değil, aynı zamanda dostluk ve kaynaşmayı da teşvik ettiğini vurguladı. Malatya'nın büyük bir depremden sonra yeniden ayağa kalktığını ve şehrin yaralarını sararak büyük spor yatırımları gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı'na teşekkür ederek, Malatya'da her alanda spor tesisleri inşa ettiklerini ve şehri "spor şehri" yapma hedeflerini dile getirdi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı ve Malatyalı hemşerisi Mehmet Akif Üstündağ'a da teşekkür eden Er, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gerçekleştirilen konuşmalar sonrasında turnuvaya katılarak dereceye gire kurum takımlarına çeşitli hediyeler verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa Şampiyonası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Milli Takım, Danimarka, malatya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya, Avrupa Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:42 Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:16 Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
19:18 İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
19:16 Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
19:11 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 16:26:40. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya, Avrupa Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement