Başkan Er, Yeni Malatyaspor'a Destek Olacak - Son Dakika
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Başkan Er, Yeni Malatyaspor'a Destek Olacak

Başkan Er, Yeni Malatyaspor\'a Destek Olacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeni Malatyaspor'un mali sorunlarını çözmek ve destek olmak için harekete geçtiğini açıkladı. Kulübün ödenmeyen faturaları nedeniyle elektrik ve doğalgazı kesilmiş durumda. Başkan Er, takıma iaşe ve deplasman giderleri konusunda yardımcı olacaklarını belirtti.

05.09.2024 21:46
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'u kampa göndereceklerini, ödenmeyen faturaları nedeniyle elektrik ve doğalgazı kesilen kulübün bu sorununu çözüp, iaşe ve deplasman giderleri konusunda destek olacaklarını söyledi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman yapan Yeni Malatyasporlu futbolcularla bir araya gelen Başkan Er, futbolcularla sohbet ettikten sonra tatlı ikramında bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Er, bir arkadaşının Yeni Malatyaspor'un mali sorunlarından ve futbolcuların yaşadığı sıkıntılardan bahsettiğini, kulübün doğalgaz ve elektriğinin olmadığını, bu yüzden futbolcuların duş alamadığını, kamp döneminde kampa da gidemediğini öğrenince harekete geçtiğini söyledi.

İstişareler sonucu takıma bazı desteklerde bulunmaya karar verdiklerini anlatan Er, şunları kaydetti:

"Keşke imkanım olsa da Yeni Malatyaspor'un her şeyine kol kanat gersem. Böyle bir belediye devralmış olsaydım emin olun ben her şeyine kol kanat gererdim, gözüm kulağım, her şeyim Yeni Malatyaspor'un üzerinde olurdu. Ama maalesef biz belediye olarak da maddi açıdan çok iyi durumda değiliz. Yoksa buraya ben çok daha büyük şeyler yapmak isterim ama en azından yoğun bakımdan çıksın istiyoruz. 'İaşesini yaparız, deplasmana gidecek, deplasmana gidişlerini, sahalarını ayarlarız, araç ayarlarız. Elektrik, su, doğalgaz borçları varmış, bunları hallederiz. Kamp yapmamış, bir kamp yaptırırız! dedik. Takımı yoğun bakımdan çıkarmaya geldik."

Futbolcular, teknik ekip ve diğer çalışanların özveriyle çalıştığını ve bu kişilere katkı sunmak istediklerini kaydeden Er, imkanlar ölçüsünde takımı rahatlatacaklarını, bu hafta Bolu'ya kampa gönderip Malatya'daki hayatlarını, antrenmanlarını da normalleştireceklerini ifade etti.

Yeni Malatya Stadyumu hazır olacak

Başkan Er, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Yeni Malatya Stadyumu'ndaki onarım çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, "İki deplasman daha oynadığımızda stadyumumuz hazır olacak inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başkan Er, Yeni Malatyaspor'a Destek Olacak - Son Dakika

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