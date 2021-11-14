Malatya'da dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı

Futbolcunun durumu iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncuya ilk müdahaleyi saha içinde yapılırken, futbolcu ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hasta Hastanesine kaldırıldı.

TFF Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1.Grup'ta Malatya İdmanyurdu sahasında Malatya Darendespor Kulübü ile karşılaştı.

Malatya 'da maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı.

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