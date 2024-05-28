Malatya'da Gelenekten, Geleceğe Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da Gelenekten, Geleceğe Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Malatya\'da Gelenekten, Geleceğe Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '77'den 7'ye Gelenekten, Geleceğe Çocuk Oyunları' şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında yapılan etkinliklere 85 takım ve bin 100 öğrenci katıldı. Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, geleneksel çocuk oyunlarının yeniden hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirtirken, Vali Ersin Yazıcı ise Türk kültürüne ait oyunların Dünya'ya örnek olmaya devam edeceğini söyledi.

28.05.2024 14:46
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Geleneksel oyunların ve kültürlerin okullarda canlandırılması amacıyla Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce '77'den 7'ye Gelenekten, Geleceğe Çocuk Oyunları' şenliği düzenlendi.

Çocukların temel becerilerini geliştirmesi ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Gelenekten, Geleceğe Çocuk Oyunları" projesi geçtiğimiz Şubat ayı itibariyle Malatya'da ilk ve ortaokullarda başlatılmıştı. Birçok kategoride müsabakaların gerçekleştirildiği etkinliklere il genelinde 85 takım ve bin 100 öğrenci katıldı.

Yeşiltepe Stadında gerçekleşen programın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, " Geleneksel çocuk oyunlarımızın eski heyecan ve coşkusuyla yeniden hayata geçirilmesi, gelecek kuşakların bu kadim oyunları öğrenip oynaması, okul bahçelerimizin, sokaklarımızın bu sevince tanıklık etmesi amacıyla ilk ve ortaokullarımızda Şubat ayı itibariyle başlatmış olduğumuz proje nihayet meyvelerini verdi. Bugün burada dört aylık bir çalışmanın final müsabakalarını müşahede edeceğiz. Bütün çocuklarımızı kutluyor, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise Türk kültürüne ait geleneksel oyunlar, sporlar ve etkinlikler ile Dünya'ya örnek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Yarışma cesaretini gösteren sevgili çocukları ve ailelerini özellikle tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar, okulların kapanmasına az bir süre kalmasıyla birlikte sizlere şimdiden iyi tatiller diliyor ve kitap okumayı unutmayın diyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerin geleneksel oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Vali Yazıcı ve Milli Eğitim Müdürü Bakır'ın da eşlik ettiği oyunlarda öğrenciler nefes nefese mücadele etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya'da Gelenekten, Geleceğe Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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