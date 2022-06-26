Malatya'da Satranç hakemi ihtiyacı giderilecek - Son Dakika
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Malatya'da Satranç hakemi ihtiyacı giderilecek

26.06.2022 18:07
Malatya'da Satranç hakemi ihtiyacı giderilecek

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Malatya Satranç Aday Hakem Kursu tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Malatya Satranç Aday Hakem Kursu tamamlandı. Hakem kursu ile Malatya'da satranç hakem ihtiyacı giderilecek.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda 3 gün süren hakem kursuna 20 kursiyer katıldı. Üç gün süren satranç aday hakem kursunun son gününde sınav düzenlendi. Sınavda başarılı olanlar, aday hakem olarak satranç camiasına adım atacaklar.

Başarılı olan hakemlerin göreve başlamasıyla Malatya'da satranç hakem ihtiyacı giderilecek. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'da Satranç hakemi ihtiyacı giderilecek - Son Dakika

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