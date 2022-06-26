Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda 3 gün süren hakem kursuna 20 kursiyer katıldı. Üç gün süren satranç aday hakem kursunun son gününde sınav düzenlendi. Sınavda başarılı olanlar, aday hakem olarak satranç camiasına adım atacaklar.

Kaynak: İHA

Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Malatya'da Satranç hakemi ihtiyacı giderilecek - Son Dakika

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